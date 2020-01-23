Китайские ученые опубликовали первый снимок нового коронавируса
Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал первый снимок коронавируса 2019-nCoV, сделанный при помощи электронного микроскопа. В сообщении центра говорится, что экспертам удалось впервые выделить штамм вируса, что позволяет изучить его структуру, передает РБК.
Коронавирусы носят такое название, поскольку их тела окружены выступающими частицами, которые напоминают солнечную корону. На снимке, опубликованном центром, видны эти признаки.
К пятнице известно о 26 погибших в результате пневмонии, вызванной вирусом. 13 городов в Китае закрыты властями. Самый крупный из них — Ухань, где возникла вспышка заболевания, с населением 12 млн человек. Власти ввели запрет на поездки в общественном транспорте, ограничили автобусное, железнодорожное и авиационное сообщение с соседними городами. Большинство развлекательных учреждений прекратили работу.