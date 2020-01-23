Глава государства обратил особое внимание на данную проблему, заметив, что коррупция глубоко проникла во все слои населения, в том числе в образование и здравоохранение. «Нам нужна, каждому из нас, «вакцина честности», чтобы привить всех чиновников и ответственных руководителей. Главный вопрос: где взять такую вакцину? Анализ показывает, что коррупция сегодня существует во всех сферах. У нас 60% педагогов не прошли аттестацию - как же они тогда работают? Надо противостоять этой всеобщей беде, каждый должен начать с себя», — подчеркнул Мирзиёев.

По его словам, в стране нужна эффективная система и даже орган по борьбе с коррупцией, который скрупулезно, как выразился президент, «под микроскопом», мог бы изучать все факты злоупотреблений и пресекать их. Всем ответственным органам даны поручения по разработке и совершенствованию мер по противодействию взяточничества и коррупции.