Меркель: Турция приняла миллионы беженцев. Это заслуживает признания
На встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал международное сообщество усилить давление на ливийского генерала Халифу Хафтара, сообщает Deutsche Welle.
"Террористические организации не должны вновь усилить свои позиции", - заявил турецкий лидер, предупредив об опасности нового ухудшения ситуации в Ливии.
По словам Эрдогана, атмосфера хаоса в североафриканской стране может иметь негативные последствия для всего Средиземноморского региона. В ходе гражданской войны в Ливии с 2011 года уже погибли более 2 500 человек и были ранены 7 500, отметил он далее, обвинив Хафтара и его ливийскую национальную армию в нападениях на гражданское население.
В то же время турецкий президент похвалил итоги конференции по ливийскому урегулированию, состоявшейся 19 января в Берлине и подчеркнул важность поддержки мирных сил в Ливии.
В свою очередь Ангела Меркель с одобрением отозвалась о согласии Анкары принять более двух миллионов сирийских беженцев в рамках соглашения с ЕС. "Это достижение, которое невозможно переоценить и которое заслуживает признания", - отметила она.