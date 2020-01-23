Меркель: Турция приняла миллионы беженцев. Это заслуживает признания

По словам Эрдогана, атмосфера хаоса в североафриканской стране может иметь негативные последствия для всего Средиземноморского региона. В ходе гражданской войны в Ливии с 2011 года уже погибли более 2 500 человек и были ранены 7 500, отметил он далее, обвинив Хафтара и его ливийскую национальную армию в нападениях на гражданское население.

В то же время турецкий президент похвалил итоги конференции по ливийскому урегулированию, состоявшейся 19 января в Берлине и подчеркнул важность поддержки мирных сил в Ливии.

В свою очередь Ангела Меркель с одобрением отозвалась о согласии Анкары принять более двух миллионов сирийских беженцев в рамках соглашения с ЕС. "Это достижение, которое невозможно переоценить и которое заслуживает признания", - отметила она.