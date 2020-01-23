Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Об этом сообщило посольство РФ в Софии на своей странице в Facebook.

«Посол России в Болгарии был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства персоной нон грата и объявлении сотрудника торгового представительства неприемлемым лицом в соответствии с Венской конвенцией», — говорится в сообщении.

В российской дипмиссии отметили, что никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими шпионской деятельности, представлено не было. При этом в посольстве РФ заявили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры: «Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер».

«Считаем решение болгарских властей распространить данную информацию в публичном пространстве до официального уведомления посольства не соответствующим традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами», — отмечается в сообщении российского посольства.