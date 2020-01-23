Анар Гулиев: Генплан Баку будет готов до конца 2020 года

В Государственном комитете по градостроительстве и архитектуре продолжается подготовка Генплана города Баку. Об этом на коллегиальном заседании по итогам 2019 года сказал председатель госкомитета Анар Гулиев.

По его словам, комплексные работы по разработке генплана в 2019 году проходили согласно установленным срокам на основе Концепции развития Баку при содействии международной компании BCG (специализируется на управленческом консалтинге), привлеченной госкомитетом в 2018 году в качестве партнера.

«Отобранная в результате международного тендера известная градостроительная компания AS+P со штаб-квартирой в Германии начала технические работы по стратегическому и многоуровневому планированию территории, а также распределение по ключевым показателям развития и координацию процесса подготовки Генплана Баку. В ходе проведенных со стороны комитета четырех расширенных собраний межведомственных рабочих групп в отчетный период и около 70 двусторонних встреч локальных и международных экспертов были обсуждены выдвинутые инициативы по главным принципам будущего развития города, согласованы основные подходы к градостроению столицы. Завершение работ над проектом Генплана Баку ожидается к концу текущего года», — сказал Гулиев.