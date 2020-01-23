В Китае экстренно строят больницу для зараженных коронавирусом видео
В китайском городе Ухань начато строительство временной больницы для пациентов, зараженных новым коронавирусом, сообщает агентство «Синьхуа».
Строительство больницы, в которой будет тысяча койко-мест, планируют завершить за десять дней: уже 3 февраля ее планируют сдать в эксплуатацию.
Больница будет представлять собой модульную конструкцию, собранную из небольших готовых блоков.
По данным газеты South China Morning Post, для строительства больницы в кратчайшие сроки мобилизовано несколько сотен рабочих. Издание сообщает, что, по словам источников, для ускорения рабочего процесса власти платят рабочим до 1200 юаней (173 доллара США) в день, что в три раза превышает их обычную заработную плату.