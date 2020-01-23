БТА предупреждает пассажиров и водителей...

Бакинское транспортное агентство рекомендует всем участникам движения быть осторожными в связи с наблюдаемыми в настоящее время ненастными погодными условиями, говорится в сообщении БТА.

Согласно сообщению, пассажиров просят быть осторожными при ожидании на автобусных остановках: «Не допускается посадки в автобус вне территории остановки. На территории транспортных обменных центров должны соблюдаться те же правила. Мы рекомендуем водителям соблюдать установленные на дорогах ограничения скорости и требования дорожных знаков при движении».

В связи с погодными условиями усилен контроль над столичными дорогами и инфраструктурой общественного транспорта. При возникновении проблем обращаться на горячую линию «141» БТА.