Король Нидерландов сел за штурвал пассажирского самолета и прилетел в Израиль

"Нидерландский король несколько лет назад признался, что в течение двух десятилетий он летает дважды в неделю как пилот с авиакомпанией KLM", - говорится в сообщении в Twitter.

В 2017 году король признался нидерландским СМИ, что более 20 лет работает в качестве второго пилота пассажирского самолета. Ранее он летал на среднемагистральных лайнерах Fokker 70 вместимостью до 90 человек и работал как гостевой пилот авиакомпании KLM Cityhopper (дочерняя компания KLM) с целью сохранить свою лицензию пилота.

Виллем-Александр вступил на трон после того, как его мать королева Беатрикс в 2013 году отреклась от престола. Однако и после этого, хотя и инкогнито, он продолжил работать пилотом, дважды в неделю садясь за штурвал пассажирского самолета.