Али Асадов собрал министров

На совещании Али Асадов отметил, что в Азербайджане сформирована законодательная база в сфере обязательного страхования. По его мнению, если граждане будут осуществлять обязательное страхование недвижимости, это позволит им свести к минимуму риски при чрезвычайных ситуациях.

В Кабинете министров прошло совещание под председательством премьер-министра Али Асадова, на котором были обсуждены задачи, поставленные президентом Ильхамом Алиевым в связи с внедрением обязательного страхования.

Отметив, что законодательная база по обязательному страхованию сформирована, премьер-министр сказал, что глава государства отдает предпочтение страхованию имущества в рамках взаимных интересов граждан и страховых компаний. И в этом вопросе просвещение является важным фактором.

На совещании председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов провел презентацию на тему «Страховой рынок Азербайджана: стратегический взгляд».

Исполнительный директор Бюро по обязательному страхованию Рашад Ахмедов отметил, что для просвещения населения подготовлены и распространены в соцсетях специальные ролики. Исполнительный директор отметил важность охвата учебных заведений просветительскими мероприятиями и сказал, что будут приняты меры и в этом направлении.

Говоря о работе по внедрению аграрного страхования в нашей стране, министр сельского хозяйства Инам Керимов отметил, что первый страховой продукт в сфере сельского хозяйства планируется ввести в широкую потребительскую массу до конца 2020 года.

Министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что страхование имущества должно распространяться и на госимущество, здесь есть большие резервы.

Министр финансов Самир Шарифов сказал, что власти Азербайджана за последние 10 лет выделили 970 млн манатов на оказание помощи гражданам, пострадавшим от природных катаклизмов,

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров на совещании отметил, что есть необходимость в совершенствовании законодательства в вопросах страхования имущества.

Премьер по итогам совещания поручил ускорить выполнение мероприятий, указанных в Плане действий по развитию рынка страхования на 2019-2021 годы. Кроме этого, Асадов добавил, что через три месяца будет проведено еще одно совещание по этому вопросу, на котором будет обсуждаться проделанная работа.