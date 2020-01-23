"По последним данным, 34 военнослужащих получили контузию и травмы головного мозга", - уточнил он, отметив, что восемь военнослужащих в настоящий момент проходят лечение в США, еще 9 – в Германии, остальные вернулись в свою часть в Ираке.

Хоффман добавил, что глава Пентагона Марк Эспер уже поручил проанализировать систему сбора информации о пострадавших. Представитель ведомства пояснил, что иногда оценки военных о пострадавших расходится с заключением медиков. Кроме того, состояние пострадавших может со временем меняться, передает РИА Новости.