Ушел в отставку глава 35-го избирательного округа

Как сообщает Unikal.org, причиной отставки Гусейналиева стали серьезные проблемы со здоровьем. Отмечается, что Гусейналиев госпитализирован по состоянию здоровья.

В заявлении изданию Гусейналиев подтвердил эту новость: «В настоящее время я нахожусь в госпитале Министерства внутренних дел. У меня серьезные проблемы с сердцем, и, убедившись в том, что в таком состоянии я не смог бы работать, мне пришлось уволиться».

Отметим, что в данном избирательном округе основная борьба на внеочередных парламентских выборах развернется между председателем партии «Умид» Игбалом Агазаде и главным редактором газеты «Ени Мусават» Рауфом Арифоглу.