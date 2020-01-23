Что произошло в доме малютки в Гяндже

На распространенных видеокадрах утверждается, что младенцы связаны между собой веревкой. «Когда подгузники наполняются, дети пытаются снять их, и в конечном итоге пачкают все вокруг», - говорится в записи.

В связи с распространившейся в последние дни в соцсетях скандальной видеозаписью о доме малютки №2 города Гянджа было проведено разбирательство. Об этом haqqin.az сказала директор заведения Лятифа Керимова.

По словам Керимовой, было проведено разбирательство, которое показало, что младенцев не привязывали друг к другу. Тем не менее, было обнаружено, что к спинам младенцев были привязаны длинные носки, чтобы подгузники не спадали с детей. Поступившие так две медсестры были строго наказаны. Другие воспитательницы строго предупреждены.

По словам директора, на данный момент в доме малютки находятся 17 детей, младшему из которых всего лишь месяц. «Некоторые из них брошены, у некоторых есть или мать, или отец, либо находились под опекой бабушек и дедушек. По разным причинам семьи сдали их в приют», - добавила Керимова.

По поводу плохого ремонта и неопрятности дома малютки, что видно на видеозаписи, директор отметила, что на данный момент здесь проводятся ремонтные работы, дом обеспечен горячей водой, имеется своя комби-система, современная система отопления. Есть стиральные машины, пылесосы, чистота строго соблюдается. В ближайшее время либо будет предоставлено новое здание, либо произведен капитальный ремонт.

Заметим, что в доме малютки воспитываются брошенные родителями дети до трех лет.