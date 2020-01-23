По словам Аббаса, посещение Владимиром Путиным Палестины свидетельствует о поддержке и о том, что Москва прилагает усилия для разрешения многолетнего регионального конфликта, обсуждение которого давно вышло на международный уровень, пишет издание «Военное обозрение».

Перед выходом президента РФ и лидера Палестины с головы одного из солдат слетела фуражка. Путин, увидев лежащий на полу головной убор, поднял фуражку и надел ее на голову военнослужащего палестинской гвардии. Военнослужащий стоял не шелохнувшись.

После этого президент РФ с улыбкой поднял большой палец вверх и продолжил прохождение по ковровой дорожке, а Аббас в этот момент широко улыбался.