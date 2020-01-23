Число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до четырех, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу, передает РИА Новости.

"При землетрясении погибли четверо наших граждан – два в провинции Малатья и двое в провинции Элязыг", - сказал Сойлу в эфире телеканала NTV.

По сообщению агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, в пострадавший регион направлены палатки и теплые одеяла.