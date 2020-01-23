Сильное землетрясение в Турции: есть жертвы обновлено 23:25; фото; видео

Число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до четырех, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу, передает РИА Новости.

"При землетрясении погибли четверо наших граждан – два в провинции Малатья и двое в провинции Элязыг", - сказал Сойлу в эфире телеканала NTV.

По сообщению агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, в пострадавший регион направлены палатки и теплые одеяла.

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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в провинции Элязыг на востоке Турции, сообщил глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу.

"Землетрясение амплитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже в 20:55. Эпицентр располагался на глубине 7 километров. О разрушениях и жертвах пока информации нет", - сказал Гюллюоглу в эфире телеканала NTV.

Согласно сведениям Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 2 км. Толчки также ощущались в Израиле, Ираке и Сирии.

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