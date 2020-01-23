Прощай, Евросоюз: Борис Джонсон подписал соглашение о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал закон о выходе страны из Евросоюза.

«Сегодня я подписал соглашение о выходе из Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, соблюдая демократический мандат британского народа. Это событие предвещает новую главу в истории нашей страны», – написал Джонсон в Twitter.

Накануне королева Елизавета II подписала билль о Brexit, документ обрел статус закона. Европейский парламент, как ожидается, проголосует 29 января. Ранее в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.