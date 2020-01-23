Инара Рафикгызы 23:15

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу 62-летней Шафиги Мусазаде, обвиняемой в мошенничестве. В ходе заседания мера пресечения в виде подписке о невыезде была отменена и Шафига Мусазаде была арестована в зале суда. Следствием было установлено, что Мусазаде много лет работала в Сумгаите учительницей начальных классов, а в дальнейшем занимала должность заведующей одного за другим нескольких государственных детских садов. В 2018 году она решила стать предпринимателем и открыть частный детсад-ясли. Так в Баку появился частный детсад-ясли Fidanlar.

Шафига Мусазаде сообщила знакомым, что набирает персонал для своего заведения. Объявление о наборе работников она разместила в İnsragram. Однако пожелавшие трудиться в детсаду Мусазаде, как выяснилось, должны были дать ей за устройство на работу от 1,5 до 3 тысяч манатов. Только при таком условии претенденты становились воспитателями, уборщицами, охранниками. Однако за несколько месяцев деятельности детсада Fidanlar его воспитанниками стали лишь девять детей. Из-за того, что родители не спешили доверить Мусазаде своих малышей, заведение, едва начав работать, стало прогорать. Владелица детсада, не имея прибыли, не могла выплачивать своим сотрудникам заработанные ими деньги, и вскоре Егяна Махмудова, Фати Гусейналиева, Васиф Джафаров, Ульвия Газиева и Гюльминаз Ширалиева, заплатившие Мусазаде, чтобы она взяла их на работу, обратились с заявлением на свою хозяйку в правоохранительные органы. Против Мусазаде было возбуждено уголовное дело и выдвинуты обвинения по статьям 178 (мошенничество) и 311 (получение взятки) УК Азербайджана.

В суде обвиняемая Шафига Мусазаде признала себя частично виновной. В своих показаниях она заявила, что взяла в аренду помещение площадью 330 квадратных метров, расположенное на Московском проспекте в Насиминском районе, сделала там ремонт и за 17 тысяч манатов закупила необходимые для детского учреждения оборудование и мебель. «В сентябре 2018 года детсад был полностью готов. За аренду я заплатила 22,5 тысячи манатов. В сентябре-ноябре 2018 года в детсад были приняты 12 детей. Полученные за них деньги я отдала работникам в качестве заработной платы. Но потом уже не было возможностей платить за аренду помещения, и я была вынуждена прекратить деятельность детсада. Для меня эта неудача стала тяжелым стрессом, я даже пыталась совершить самоубийство», - призналась обвиняемая. Потерпевший Васиф Джафаров заявил, что за трудоустройство в детсад-ясли Fidanlar своих дочерей - выпускниц колледжа он заплатил Шафиге Мусазаде 6 тысяч манатов. «О том, что в частный детсад-ясли Fidanlar набирают персонал мы узнали из объявления в İnstagram. Позвонили туда, и заведующая детсадом сообщила, что число вакантных мест ограничено. Вместе с дочкой я отправился туда. Нас встретила сама заведующая, которая сразу потребовала за прием двух моих дочерей на работу 6 тысяч манатов. У меня не было таких денег. Через некоторое время мы снова пришли в детсад, и я сказал Шафиге ханум, что дам ей эти деньги только в нотариальном порядке. Она согласилась и пообещала платить 250 манатов каждой из моих дочерей. Но свое обещание эта женщина так и не сдержала. Каждый раз она приводила какие-то причины и не брала моих девочек на работу», - сказал потерпевший.

Другая потерпевшая, Егяна Махмудова, также утверждала, что заплатила Шафиге Мусазаде 3 тысячи манатов за трудоустройство своей дочери. Хозяйка детсада, чтобы обосновать свои требования, даже показывала документы из Минналогов, Минобразования и других госструктур, заявляя, что детсад-ясли будет работать только на законных основаниях, с работниками будет заключен трудовой договор и зарплату они буду получать посредством банковских карт. «Я поверила Шафиге ханум и отдала ей 3 тысячи манатов. Но когда потом стала ей звонить, чтобы узнать, когда моя дочь сможет приступить к работе, заведующая ограничивалась какими-то отговорками и тянула время. В конце концов я пришла с дочерью к Шафиге ханум и потребовала вернуть мои деньги. Она пообещала отдать их в ближайшее время, но вскоре перестала отвечать на наши звонки. А потом я услышала, что Шафига Мусазаде хотела покончить с собой», - рассказала потерпевшая. Таким же образом была обманута Ульвия Газиева, которая хотела устроиться в детсад-ясли Fidanlar на должность учительницы. «Шафига ханум пообещала взять меня на должность учительницы дошкольного образования и платить 250 манатов ежемесячно. Я дала ей 3 тысячи, но работу так и не получила. Поэтому я потребовала, чтобы мне вернули мои деньги», - сказала потерпевшая. Потерпевшая Фати Гусейналиева заплатила Шафиге Мусазаде 2 тысячи, чтобы ее взяли на работу в детсад в качестве медсестры. Ей была обещана зарплата в размере 200 манатов. «В 2018 году без заключения трудового договора я проработала всего два месяца. Фактически же никакой работы - в детсаду было всего несколько детей, я просто помогала воспитателям. А потом учреждение закрылось», - сообщила Ф.Гусейналиева.