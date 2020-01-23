Пентагон о «перестрелке» между американскими и российскими военными

Американские военные в Сирии остаются на прежних позициях и проводят контакты с российскими коллегами для предотвращения конфликтов, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Мы ясно дали понять другим странам и силам, которые находятся в регионе, где располагаются наши силы. Мы работаем по каналам предотвращения конфликтов, чтобы гарантировать, что нет никакого недопонимания, никаких случайных столкновений. Мы продолжаем это делать», – сказал Хоффман, передает РИА Новости.

Хоффман добавил, что у него нет подтверждений того, что между американскими и российскими военными произошла перестрелка в Сирии. «Могу лишь сказать, что мы находится там же, где находились, и они знают, где мы находимся», – подчеркнул он.