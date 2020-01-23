Какие полезные продукты могут быть опасны для здоровья

Специалист по питанию Баварского потребительского центра Даниэла Крел рекомендует отказаться от консервированных помидоров. В отличие от свежих помидоров, в консервированных больше ликопина — антиоксиданта, укрепляющего иммунную систему и снижающего риск развития рака, что является плюсом. Проблема заключается в жестяных банках, в которых они хранятся, — их внутреннее покрытие содержит бисфенол А, который, попадая в пищу, может вызвать нарушение гормонального баланса и другие проблемы со здоровьем. Эксперт призвала отдавать предпочтение помидорам в стеклянных банках, пишут «Известия».

Вредны здоровью некоторые виды рыб, например, рыба-меч и тунец, которые сильно загрязнены ртутью. Осторожность следует проявлять при покупке лосося, для выращивания которого нередко используют антибиотики. Крел отметила, что концентрация в рыбе вредных веществ зависит не только от ее вида и возраста, но и от региона, где она была выловлена.

Рис также оказался в списке потенциально опасных продуктов. По словам Крел, в рисе встречается неорганический мышьяк, который при попадании в организм в больших количествах может вызвать рак и сердечно-сосудистые заболевания. Эксперт порекомендовала употреблять в пищу цельнозерновой рис, богатый витаминами и минералами, но при этом в умеренных количествах, особенно это касается рисового молока и рисовой каши.