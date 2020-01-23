Из-за санкций заблокировали сайт агентства Fars

Сайт иранского новостного агентства Fars заблокирован из-за американских санкций против Ирана по указу министерства финансов, сообщает Fars в своем Telegram-канале.

Международный провайдер направил Fars электронное письмо, в котором причиной блокировки указывалось "предписание управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и внесение этого агентства в "черный список" (SDN-лист)", передает РИА Новости.

При этом агентство сообщает, что сайт с доменом .ir заработал в штатном режиме, в то время как сайт с доменом .com все еще заблокирован.

Накануне США ввели дополнительные санкции против физических лиц и компаний в связи с Ираном. В санкционный список за нарушение санкций в отношении Ирана включены гражданин КНР и гражданин Ирана, а также компании нефтяного сектора.