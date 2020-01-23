Али Асадов встретился с Михаилом Гусманом

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился в пятницу с находящимся в Баку первым заместителем российского информагентства ТАСС Михаилом Гусманом.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, премьер-министр Али Асадов поздравил Михаила Гусмана с юбилеем и награждением президентом Азербайджана орденом «Шараф».

На встрече были обсуждены экономические отношения между Россией и Азербайджаном, выражено удовлетворение от расширения гуманитарных связей.

Было также отмечено успешное проведение конференции «Баку-Москва: диалог культур», подчеркнуто, что это позитивно повлияет на отношения между народами.

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