Али Асадов встретился с Михаилом Гусманом
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился в пятницу с находящимся в Баку первым заместителем российского информагентства ТАСС Михаилом Гусманом.
Как сообщили в пресс-службе Кабмина, премьер-министр Али Асадов поздравил Михаила Гусмана с юбилеем и награждением президентом Азербайджана орденом «Шараф».
На встрече были обсуждены экономические отношения между Россией и Азербайджаном, выражено удовлетворение от расширения гуманитарных связей.
Было также отмечено успешное проведение конференции «Баку-Москва: диалог культур», подчеркнуто, что это позитивно повлияет на отношения между народами.