Банкира, связанного с делом самой богатой уроженки Баку, нашли мертвым

В Лиссабоне найден мертвым 45-летний Нуно Рибейру да Кунья, сотрудник банка EuroBic. О его смерти португальские СМИ сообщили вскоре после того, как ангольская прокуратура назвала его соучастником преступлений самой богатой женщины Африки - дочери экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабел душ Сантуш.

Душ Сантуш обвиняют в присвоении $1 млрд и отмывании денег в то время, как ее отец Жозе Эдуарду душ Сантуш был президентом Анголы, а сама она возглавляла ангольскую государственную нефтяную компанию Sonangol. Да Кунья обслуживал счета Sonangol в банке EuroBic, передает Коммерсант.

Как сообщают португальские СМИ со ссылкой на полицейских, основной версией смерти да Куньи является самоубийство. По данным полиции, это не первая его попытка, а коллеги по банку говорили, что в последнее время он находился в глубокой депрессии.

Родившаяся в Баку Изабель душ Сантуш, согласно рейтингу журнала Forbes, обладает личным состоянием в $2,2 млрд и является самой богатой женщиной Африки.