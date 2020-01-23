Зеленский: Украина намерена вернуть все территории

"Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть Грузия, Молдова, если далеко не ходить. Но Украина слишком большая страна. Там (на оккупированных территориях Донбасса и Крыма) несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории", - сказал глава украинского государства в интервью израильскому "9 каналу".

Зеленский заявил, что оккупация территорий - серьезный прецедент для всего мира, дающий основания полагать, будто "так можно": "И это самое страшное. Это ужасно и это плохо. Если это так закончится в Украине, что мы не вернем наши территории, я уверен, тогда это не последняя история".