Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал чиновников и министров заниматься своим делом и отстаивать интересы государства и народа. Такое заявление он сделал в ходе рабочей поездки и осмотра предприятий в Шкловском районе Могилевской области.

Президент Александр Лукашенко также резко высказался о переговорах с Россией по поставкам газа и нефти. Как передает белорусский телеканал СТВ, Лукашенко призвал защищать в первую очередь интересы своей страны, пишет Коммерсант

«Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее, он то это знает. А мы дрожим, боимся свою страну защитить,— сказал Лукашенко.— Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ. Мы должны их защитить, чего бы нам не стоило».