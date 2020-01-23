В горах Армении ищут российских туристов

МЧС Армении возобновило в субботу поиски российских туристов, отправившихся в поход в горы и запросивших в пятницу помощь спасателей из-за проблем со здоровьем одного из членов группы, заявили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Ранее в МЧС сообщили, что в горных районах Гегаркуникской области группе из шести российских туристов, отправившихся в поход, требуется помощь из-за ухудшения самочувствия одного их россиян. На место был направлен отряд спасателей на гусеничном вездеходе. В пятницу вечером поисковые работы были приостановлены до утра субботы с учетом погодных условий, пересеченной горной местности и угрозы лавины.

"Рано утром 25 января поиски возобновились. В них участвуют сотрудники областного спасательного управления и отряд российско-армянского центра гуманитарного реагирования. С туристами поддерживается постоянная связь, спасатели приближаются к группе", - говорится в сообщении.