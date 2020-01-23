Гюльнар Алиева, собкор 10:27

…Эти фото были сняты после дождя перед входом в среднюю школу № 316 утром 24 января в Сураханском районе Баку. И такую картину здесь можно видеть из года в год уже 15 лет. С тех пор, как было построено здание этого учебного заведения. Осенью и зимой тысячи учеников школы (да-да, это не описка – именно тысячи детей), чтобы попасть на занятия, вынуждены преодолевать эти грязные озерца.

Родители учеников школы №316, отправившие фото в редакцию haqqin.az, утверждают, что кроме огромных луж у входа, у этого учебного заведения, построенного всего лишь в 2005 году, много и других проблем. В частности, несмотря на то, что школа рассчитана на 870 учеников, в настоящее время в ней получают образование почти две тысячи детей, что не лучшим образом сказывается на учебном процессе. А о строительстве нового корпуса пока и речи нет. Что же касается луж и рытвин, то они не только перед школой, но и на всем пути до нее. К тому же, часть пути ребята из поселка вынужденных переселенцев «Шуша», которые в основном и учатся в этой школе, идут по оживленной трассе, где в часы пик, то есть утром и вечером, творится настоящий хаос. А потом, свернув с трассы на дорогу уже непосредственно к школе, прыгают через лужи, обдавая друг друга брызгами, потому что этот 50-60-метровый участок буквально утопает в жидкой грязи. Все это хорошо видно на фотографиях.

И руководство школы, и родители детей неоднократно обращались в соответствующие органы с просьбой заасфальтировать этот совсем небольшой участок дороги, однако никто так ничего и не предпринял. «Некоторое время назад Государственное агентство автомобильных дорог заасфальтировало основную дорогу. На наши просьбы заасфальтировать и небольшой отрезок пути к школе сотрудники агентства ответили, что за эту территорию отвечает Исполнительная власть района и что им запрещено выходить за пределы дороги. Но мы не раз обращались и в Исполнительную власть, ходили к ее главе Ильгару Аббасову, который 14 лет руководил районом – со дня постройки школы и до 2019 года, однако столь мелкая в масштабах района проблема так и не была решена. Зимой эта дорога превращается в грязевое болото. Неужели так трудно найти два грузовика асфальта, чтобы сделать ремонт и позволить детям спокойно ходить на учебу? Сколько стоят два грузовика асфальта, чтобы государственные органы перебрасывали решение этой проблемы друг на друга?», - задаются вопросами родители учеников школы №316.

В связи с этой жалобой haqqin.az обратился в Государственное агентство автомобильных дорог. Руководитель пресс-службы ведомства Анар Наджафли заявил корреспонденту сайта, что ИВ района не обращалась по этому поводу в агентство. «Обычно местные органы исполнительной власти представляют список улиц, нуждающихся в асфальтировании, и мы на основании соответствующего распоряжения выделяем средства и ремонтируем эти участки», - сказал чиновник. А заведующий общественно-политическим и гуманитарным отделами ИВ Сураханского района Бархудар Бархударов сообщил haqqin.az, что сейчас в поселке Ени Сураханы 10 бригад занимаются асфальтированием улиц и уже отремонтировано 125 тысяч метров дорог. Про ситуацию с дорогой рядом с школой ИВ он знает, и в ближайшее время проблема будет устранена.