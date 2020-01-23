Тысячи жителей Турции провели ночь на улице после землетрясения

Несколько тысяч жителей Турции провели ночь на улице после землетрясения на востоке страны. Об этом сообщило в субботу Anadolu.

По его данным, многие жители района Сивридже провинции Элязыг после удара стихии в страхе покинули свои дома, им пришлось ночевать в парках и садах. В некоторых районах для пострадавших открыли спортивные комплексы и конференц-залы, где жители могли переночевать, также им предоставлялась еда и питье.