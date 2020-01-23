24 января свыше 60 студентов юридического факультета Бакинского государственного университета ознакомились с деятельностью Центра тренингов адвокатов и юридической помощи Коллегии адвокатов, созданного в рамках выполнения распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры» от 22 февраля 2018 года».

На ознакомительной встрече студентам юрфака передали приветствия председателя Коллегии адвокатов Азербайджана Анара Багирова, затем директор Центра адвокат Шахмар Мамедов ознакомил студентов с деятельностью Центра. В частности, обсуждалась роль следующего поколения адвокатов в доступе граждан к юридической помощи и возможность стажировки студентов в центре, чтобы побудить их выбрать профессию в будущем.

Затем координатор Центра по учебным вопросам доктор юридических наук адвокат Маис Алиев отметил, что в Центре созданы благоприятные условия для расширения теоретических знаний наряду с практическими знаниями молодых юристов.

В ходе встречи студенты выразили желание поработать в Центре в качестве волонтеров, и была достигнута договоренность о том, что в ближайшие дни молодые люди начнут деятельность в Центре и в других адвокатских структурах.

Коллегия адвокатов Азербайджана планирует проведение подобных мероприятий и со студентами юридических факультетов других вузов.