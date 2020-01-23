Глава Сураханы позвонил в haqqin.az: «Скоро построим дорогу...»

Глава Исполнительной власти Сураханского района Азиз Азизов заявил haqqin.az о том, что он в курсе проблемы отсутствия дороги рядом со средней школой № 316, о чем говорилось в статье «Цена вопроса - три машины асфальта... Но украли ».

«Я лично был в этой школе, и знаю об этой проблеме. Отмечу, что в прошлом году распоряжением главы государства Государственному агентству автомобильных дорог были выделены 7 миллионов 800 тысяч манатов на строительство новых дорог и капитальный ремонт старых. Сейчас Госагентство автомобильных дорог ведет активные работы по реконструкции старых дорог и прокладке новых дорог в районе, в частности, в поселке вынужденных переселенцев «Шуша».

Эти работы в ближайшее время будут завершены и вскоре у школы №316 появится новая дорога», - сказал глава района в своем комментарии haqqin.az.