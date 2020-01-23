Сорос выделил $1 миллиард на борьбу с авторитаризмом

Миллиардер Джордж Сорос, который занимает 56-е место в рейтинге богатейших людей США по версии Forbes (состояние $8,3 млрд), пообещал выделить $1 млрд на создание глобальной сети университетов, которая будет заниматься преподаванием и исследованиями в области борьбы с авторитаризмом и изменением климата. Эти две проблемы Сорос в своей речи в Давосе назвал угрожающими цивилизации, сообщает Bloomberg.

Инициатива получила название The Open Society University Network. Как следует из информации на ее сайте, основатели проекта — частный американский колледж Бард и расположенный в Австрии Центрально-Европейский университет, финансируемый Соросом. Среди партнеров проекта, в частности, — учебные заведения из США, Великобритании, Франции, а также расположенный в Литве Европейский гуманитарный университет и Американский университет в Центральной Азии, работающий в Бишкеке.

Проект будет способствовать развитию традиционного гуманитарного образования. «Миссия» образовательной программы заключается в том, чтобы научить молодежь «защищать интересы открытого общества в условиях возрождающегося авторитаризма», «решать глобальные проблемы завтрашнего дня, знакомясь с другими обществами изнутри», а также дать доступ к высшему образованию социально ущемленным группам, сообщается на сайте проекта.

Как пишет The Wall Street Journal, эту инициативу Сорос назвал самой важной в своей жизни. Он заявил, что мир нуждается в качественном и доступном образовании, которое «укрепляет независимость личности, развивает критическое мышление и подчеркивает академическую свободу». Миллиардер также призвал других меценатов внести свой вклад в проект.

Выступая в Давосе, миллиардер также заявил, что с учетом климатической ситуации и прокатившихся по некоторым странам беспорядков 2020 год и последующие несколько лет определят судьбу мира. Он раскритиковал руководство Facebook за неспособность контролировать контент в социальной сети и предположил, что у компании есть «некое неформальное соглашение» с президентом США Дональдом Трампом. «Facebook поможет переизбрать Трампа, а Трамп будет защищать Facebook», — заявил Сорос. Трампа Сорос назвал «мошенником и абсолютным нарциссом» и заявил, что американский президент несет ответственность за перегрев экономики.