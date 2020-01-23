МИД: Азербайджан разделяет скорбь братского народа Турции

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции, сообщает пресс-служба ведомства.

«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате землетрясения в братской Турции. Азербайджан разделяет скорбь братского народа Турции, постоянно находится рядом и готов оказать любую помощь», - говорится в тексте соболезнований МИД.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли не менее 20 человек, пострадали около 1500 человек.

Азербайджанцев среди погибших нет.