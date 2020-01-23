«После 2024 года Путина ни в какой форме во власти не будет», - авторитетно заявил haqqin.az участник конференции «Баку-Москва - диалог культур» бывший советник президента России, руководитель службы протокола президента СССР Михаила Горбачёва и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко.

Пока сложно сказать, полагает бывший высокопоставленный чиновник России, каким будет реформированный Государственный совет РФ, однако версию некоторых российских политиков о том, что Путин в дальнейшем займет пост председателя Госсовета с большими полномочиями, чем президентская власть, он категорически отвергает.

«Казахстанская модель преобразования власти не работает. Уже всем очевидны противоречия между Нурсултаном Назарбаевым и президентом Касым-Жомартом Токаевым. Тем более эта не модель не может подойти для России», - утверждает политик.

Вместе с тем он уверен, что в результате реформ государственной системы России каких-то принципиальных изменений в ее внешней политике не предвидится. Во всяком случае, нынешняя политика российских властей никаких изменений в отношении Украины и Ближнего Востока не претерпит.

«Россия как правопреемница СССР уже устала извиняться за доставшиеся с советских времен проблемы во взаимоотношениях с другими государствами. В начале 90-х советские республики спокойно разошлись. Но, как бывает в таких случаях, новые элиты бывших советских республик стали выдвигать обвинения в адрес Москвы. Это касается Украины и других стран. На этом фоне прекрасным примером грамотной и эффективной конвертации возможностей независимости в развитие страны является Азербайджан. Еще во времена СССР, будучи работником комсомола, я побывал во всех районах Азербайджана и сейчас могу сравнивать, как было и что есть сегодня. Азербайджан достиг прекрасных результатов в экономическом, культурном развитии. А каким замечательным городом стал Баку!», - считает В.Шевченко.