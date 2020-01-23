Американские военные вновь не пропустили российский патруль в Сирии

Американские военные в очередной раз не пропустили патруль российской военной полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный Осведомитель», пишет «Лента.ру».

Как отмечается, на выезде из города Тель-Тамр в направлении трассы М4 американцы выставили блокпост. Российская колонна была вынуждена вернуться обратно.

19 января российские военные пытались пробраться к нефтяному месторождению вблизи города Румелайн (провинция Хасеке), однако попытка не увенчалась успехом — военнослужащие США, дислоцированные в Сирии на подконтрольных курдским террористическим Отрядам народной самообороны и террористической Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK) территориях, преградили им путь.

Как рассказал 23 января спецпредставитель США Джеймс Джеффри, у российских и американских военных ранее возникали проблемы с деконфликтацией в Сирии. Проблемы, по его словам, начались около 14 месяцев назад, когда российские войска усилили активность.