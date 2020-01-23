Пашинян не исключил встречи с Алиевым в Мюнхене

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможности встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях ежегодного международного форума по безопасности в Мюнхене, сообщает «Спутник-Армения».

Форум пройдет в феврале текущего года, в нем примут участие и лидеры Армении и Азербайджана.

«В настоящий момент договоренности о встрече нет. Но возможности встречи нельзя исключать, так как этот вопрос пока находится на стадии обсуждений. Мы пообщались и 20 декабря на состоявшемся в Санкт-Петербурге форуме СНГ. Я не избегаю встреч, считаю их полезными», - сказал он.

«Если будет повод поговорить, обсудить, то никакого вреда в этом нет», - убежден армянский премьер.