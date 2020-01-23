Сенсация. Пашинян заявил: «Саргсян был готов отдать 6 районов и Лачин. Что мне делать?»

«Каких-либо опровержений со стороны прежних властей не было, что позволяет нам полагать, что нам, действительно, досталось такое наследство», - заявил Никол Пашинян.

Он отметил, что недавно в прессе появилась публикация, где приводились выдержки из документа, который был на столе переговоров по карабах скому урегулированию, и который Серж Саргсян оставил в наследство.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился сегодня на пресс-конференции в Капане к наследству, которое оставил Серж Саргсян в вопросе Карабах а, сообщает aysor.am.

По его словам, согласно документу, кончеными целями всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта являются передача Азербайджану семи районов – Агдам, Физули, Джебраил, Зангелан, Кубатлы, Кельбаджар и Лачин, с условием сохранения коридора между Арменией и Карабахом.

«Отмечается, что в согласованные сторонами сроки под эгидой ООН или ОБСЕ посредством референдума решается окончательный статус Карабаха, который будет иметь обязательное правовое значение и будет соответствовать международным принципам.

Переселенцы должны покинуть пять районов. Гражданские власти Азербайджана должны войти в указанные территории после того, как будут размещены международные миротворческие силы и будут выведены находящиеся там вооруженные силы.

Миротворческие силы должны быть размещены по административным границам бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, кроме участков Кельбаджарского и Лачинского районов. Кельбаджарский район остается под переходным мониторингом ОБСЕ.

Параллельно с проведением вышеуказанных мероприятий, до определения окончательного статуса, Нагорный Карабах должен быть наделен временным статусом, который гарантирует организацию его повседневной жизнедеятельности.

Согласно публикации, это то наследие, которое сегодня лежит на столе переговоров. Сейчас нас обвиняют в том, что мы растеряли это наследие», - заявил Никол Пашинян.

Он отметил, что в тот момент, когда Армения согласится начать переговоры с этой отправной точки, международная общественность никаких проблем создавать не будет.

«Теперь пусть все кандидаты в президенты Карабаха скажут, приемлем ли для них этот текст? Пусть народ Карабаха, народ Армении скажут, приемлем ли этот текст для них? Если народ Карабаха решит, что это основа для переговоров, это приемлемый вариант, я гарантирую, что в тот же момент это окажется на переговорном столе», - отметил Никол Пашинян.