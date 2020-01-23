Минтруда: свыше 40 тысячам человек назначены пенсии в электронном порядке

С начала 2019 года в Азербайджане перешли на автоматизированный механизм назначения пенсий, а в последние месяцы прошлого года - также пособий и стипендий, в целом - 21 вида социального обеспечения (2 вида пенсии и 19 видов пособий-стипендий).

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и коммуникации Министерства труда и социальной защиты населения, за истекший период посредством этих электронных систем более 40 тысячам человек были назначены пенсии, пособия и стипендии в электронном порядке. 16 тысяч 100 из них назначены в электронном порядке пенсии, а 24 тысячам - пособия и стипендии.

Таким образом, без обращения этих лиц в какие-либо организации и представления документов, в электронном порядке им назначены пенсии, пособия и стипендии.

В текущем году ожидается осуществление в электронном порядке до 200 тысяч назначений по видам социального обеспечения.