Жириновский о коронавирусе: «Это провокация США»

Распространившийся в Китае коронавирус – провокация США, выразил уверенность лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече со студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций в честь Татьянина дня, передает РИА Новости.

«Что, действительно новый тип гриппа или провокация кого? США. Экономика. И американцы боятся, что им не удастся Китай обогнать или хотя бы вровень быть», - сказал он.

По словам политика, подобные провокации происходят не в первый раз. В пример Жириновский привел птичий грипп и «британскую говядину», которая «кому-то не понравилась».

«В течение месяца все прекратится. Это провокация была. Лекарства раскупили, кто-то стал миллиардером. Они в основном в Швейцарии проживают», - цитирует Жириновского агентство.