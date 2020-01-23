Попытка ограбления супермаркета в Баку

В Баку мужчина, вооруженный ножом, напал на кассира в супермаркете Bazarstore, сообщает Report.

Согласно информации, инцидент произошел сегодня около 18:50 на пересечении улиц Малика Мустафаева и Эльхана Гасанова в Сураханском районе столицы. 42-летний Тамин Мамедов, войдя в супермаркет Bazarstore, пригрозил кассиру ножом и потребовал деньги из кассы.

На место происшествия по вызову прибыли дежурившие на этой территории сотрудники пост-патрульной службы (ППС) Управления полиции Сураханского района, которые задержали мужчину.

По факту начато расследование.