Глобальный сбой в работе Facebook

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в субботу в ряде стран. Об этом сообщается на сайте Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться вечером. Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Бразилии, Франции, Бельгии и Польше.

Около 74% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, испытывают затруднения с просмотром ленты, еще 12% жалуются на полное отключение социальной сети, а 12% не могут зайти в свою учетную запись.