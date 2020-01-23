Еще два землетрясения в Турции
В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает Haber turk.
Сообщается, что землетрясение произошло в районе Сивридже в 19:30 по местному времени.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 15,71 километра.
Спустя 14 минут в районе произошло еще одно землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,4.
Отметим, что в районе Сивридже восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли не менее 20 человек, пострадали около 1500 человек.