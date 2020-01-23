США решили вывезти своих граждан из охваченного коронавирусом Китая

Власти США планируют эвакуировать американцев из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса.

Как пишет The Wall Street Journal, за гражданами США прибудет самолет, рассчитанный примерно на 230 человек. Вернутся домой дипломаты, работающие в местном консульства, а также простые граждане и их семьи.

Также сообщается, что посольство Штатов в Ухане приостановит работу.

Напомним, неизвестный ранее тип коронавируса выявили в Ухане в конце декабря 2019 года. На данный момент скончался 41 человек, заражены около 1300 человек, в том числе во Франции, США, Австралии, Японии, Таиланде, Сингапуре и Южной Корее.