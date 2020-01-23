Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, генсек АФФА Эльхан Мамедов приняли сегодня участие в вечере, организованном в Elektra Events Hall, для волонтеров, которые будут работать на матчах Евро-2020 в Баку.

В своих выступлениях Ровнаг Абдуллаев и Азад Рагимов отметили, что креативностью, инициативностью, инновативным мышлением и современным взглядом на мир волонтеры вдохнут нечто новое в Евро-2020. Участники напомнили, что 2020-й год назван в Азербайджане «Годом волонтеров».

После выступлений руководство АФФА и министр поблагодарили и вручили награды послу Евро-2020 в Баку Вели Гасымову, а также послу Программе волонтеров Талеху Юзбекову за их активное участие в пропаганде Евро-2020. Четырем самым активным волонтерам также были вручены подарки.

В мероприятии, которое затем плавно перетекло в вечеринку с развлекательной программой, приняли участие более 1500 волонтеров. Всего же на матчах футбольного чемпионата Европы-2020 в Баку будут работать 2020 волонтеров. Регистрация волонтеров началась в июне 2019 года. За пять месяцев свои заявки подали 6797 волонтеров. Это самый крупный показатель среди городов, в которых пройдут матчи Евро-2020.