24-26 января в швейцарском городе Санкт-Мориц проходит традиционный турнир Кубка мира по снежному поло. Как сообщили haqqin.az в Федерации конного спорта Азербайджанской Республики (ФКСАР), на турнире, который организован в 36-й раз, выступают сильнейшие команды мира по снежному поло. Азербайджан на Кубке мира при поддержке Фонда Гейдара Алиева и ФКСАР, как и в предыдущие годы, представляет команда Land of Fire.

Традиционный турнир Кубка мира в Санкт-Морице, одном из самых популярных зимних курортов Швейцарии, является также прекрасной возможностью для популяризации нашей культуры, древней истории, современного развития и национальных традиций по конному спорту, а также туристического потенциала нашей страны.

Команда Land of Fire, выигравшая два из трех соревнований на турнире Кубка мира по снежному поло в прошлом году, намерена бороться за победу на нынешних соревнованиях. На трехдневном турнире наряду с командой Land of Fire соревнуются команды Mazerati, Badrutt's Palace Hotel и Grisogono.

На первом матче турнира, который состоялся 24 января, встретились команды Land of Fire и Badrutt's Palace Hotel.

Победу в матче, который прошел в напряженной борьбе, одержала азербайджанская команда со счетом 8:4.

Во втором матче дня, в котором сошлись Grisogono и Mazerati, победу одержала команда Grisogono.

25 января наша команда встречается с Grisogono. В случае победы азербайджанская команда выходит в финал соревнования.

В последний день турнира состоится матч за третье место и финальная встреча.