В Москве госпитализировали семь граждан Китая с высокой температурой

Семь человек госпитализированы с высокой температурой с признаками ОРВИ из отеля в Войковском районе на севере Москвы, по предварительным данным, все они граждане Китая. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

"Сегодня вечером из отеля в Войковском районе госпитализированы семь человек, по предварительной информации, они все граждане Китая. У них диагностирована высокая температура", - сказал собеседник агентства, отметив, что предварительно им поставлен диагноз ОРВИ.