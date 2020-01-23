Эрдоган: "В результате землетрясения погиб 31 человек, более 1500 пострадали"

До настоящего времени в результате землерясения в Элязыг погиб 31 человек, более 1,5 тыс. получили ранения. Об этом, как передают турецкие СМИ, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"До настоящего времени в результате землетрясения погиб 31 человек, 1607 человек получили ранения. Все необходимое было доставлено в зону стихийного бедствия. Государство оказывает помощь гражданам всеми возможномы способами", - сказал он.