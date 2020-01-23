Лейла Мамедзаде о падении олигарха Магомедова: «Я не знаю, в чем была его трагическая ошибка»
Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики. Об этом в интервью РБК заявила Лейла Маммедзаде, экс-глава группы и председатель совета директоров транспортно-логистической корпорации FESCO — последнего публичного актива «Суммы».
«Мне так до конца и не понятно, что же произошло на самом деле, в чем была трагическая ошибка. Я всегда знала Зиявудина как яркого и талантливого предпринимателя, — отметила она. — При этом Зиявудин всегда был и есть не только бизнесмен, но и политик. В этой его роли мы взаимодействовали очень мало. Поэтому, я думаю, рынок в целом и более опытные люди сообразили быстрее, чем я, что проблема Зиявудина лежит не в области экономики». Она подчеркивает, что это догадки, не подкрепленные никакими подтвержденными фактами.
«Дело Магомедова не имеет никого отношения к Дмитрию Медведеву», — пояснила Маммедзаде, отвечая на вопрос, может ли отставка премьера повлиять на возбужденное против Магомедова дело, из-за которого он уже почти два года находится в СИЗО.
Зиявудин Магомедов был арестован в марте 2018-го. Вместе с миллиардером под стражу был взят его старший брат, экс-сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов. Основа обвинения — организация преступного сообщества. Во время ареста состояние бизнесмена составляло $1,2 млрд, по оценке Forbes.
О том, что у ареста политический подтекст, политологи заявили сразу же после задержания Магомедовых. Отказом выпустить подозреваемых под беспрецедентный залог по 2,5 млрд руб., равный предполагаемому ущербу, суд ясно дал понять, что дело носит не экономический характер и от подозреваемых не требуется возмещение ущерба, отметил основатель фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов.
Зиявудин Магомедов был арестован в марте 2018-го. Вместе с миллиардером под стражу был взят его старший брат, экс-сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов. Основа обвинения — организация преступного сообщества. Во время ареста состояние бизнесмена составляло $1,2 млрд, по оценке Forbes.