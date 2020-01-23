Лейла Мамедзаде о падении олигарха Магомедова: «Я не знаю, в чем была его трагическая ошибка»

Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики. Об этом в интервью РБК заявила Лейла Маммедзаде, экс-глава группы и председатель совета директоров транспортно-логистической корпорации FESCO — последнего публичного актива «Суммы».

«Мне так до конца и не понятно, что же произошло на самом деле, в чем была трагическая ошибка. Я всегда знала Зиявудина как яркого и талантливого предпринимателя, — отметила она. — При этом Зиявудин всегда был и есть не только бизнесмен, но и политик. В этой его роли мы взаимодействовали очень мало. Поэтому, я думаю, рынок в целом и более опытные люди сообразили быстрее, чем я, что проблема Зиявудина лежит не в области экономики». Она подчеркивает, что это догадки, не подкрепленные никакими подтвержденными фактами.