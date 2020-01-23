Китай приступил к разработке вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание China Daily со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Отмечается, что уже удалось выделить вирус, идет выборка штамма. Глава центра по контролю заболеваний Ху Вэньбо прокомментировала разработку вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV. По ее словам, специалисты отбирают лекарственные вещества, способные эффективно противодействовать пневмонии.

Ранее в январе были названы сроки создания вакцины против китайского вируса в России. Заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин заявил, что полный цикл создания вакцины займет минимум полгода, разработка самого препарата — до трех месяцев.