За комментариями haqqin.az обратился к главному врачу отделения токсикологии Клинического медицинского центра №1 Азеру Максудову. По его словам, накануне в больницу с отравлением от угарного газа поступили 12 человек. Врач утверждает, что их состояние не тяжелое.

В социальных сетях активно распространяется информация о массовом отравлении людей угарным газом в Баку. В частности, сообщается, что за прошлые сутки отравились 40-50 человек, которые доставлены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра №1 (Семашко).

«С началом похолодания каждый вечер у нас бывает около 10 обращений. В эти месяцы в больнице не было погибших от отравления угарным газом», - сказал он.

Азер Максудов подчеркнул, что для предотвращения подобных случаев необходимо соблюдать меры предосторожности. При этом он добавил, что все обращения, связанные с отравлением угарным газом, поступают из районов Баку. Людей, которых привезли из регионов страны, нет.

Отметим, что в последние годы в Азербайджане крайне обострилась ситуация с отравлением угарным газом. Эта проблема периодически поднимается в СМИ и социальных сетях, а также в Милли Меджлисе. Так, в ходе одного из своих выступлений депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова заявила, что производственное объединение «Азеригаз» при прокладке новых газовых линий, наряду с установкой счетчиков, должно в принудительном порядке устанавливать в домах абонентов датчики угарного газа. Однако данное предложение реализовано не было.