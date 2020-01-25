Трамп отказался снимать санкции с Ирана ради переговоров

Президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение главы МИД Ирана Мухаммеда Джавада Зарифа, который в интервью журналу Der Spiegel не исключил возможности переговоров при условии снятия санкций.

Трамп ответил в своем Twitter — категорично и лаконично сказал «нет» и при этом многозначительно «поблагодарил», намекая на то, что предложение заведомо было абсурдным.

«Министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами, но после снятия санкций. Нет уж, спасибо!» — написал глава Белого дома.

Зариф, предлагавший даже «закрыть глаза» на гибель иранского генерала в результате удара США, мгновенно отреагировал на новый выпад Трампа. По словам министра, президент США неправильно его понял или сделал неверный вывод из-за плохого перевода с фарси (иранский язык).

«Дональду Трампу стоит основывать свои внешнеполитические комментарии и решения на фактах, а не на заголовках Fox News», — написал Зариф в свое Twitter. При этом разъяснять свои слова он не стал.