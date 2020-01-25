В Азербайджане продолжается предвыборная кампания кандидатов в Милли Меджлис. 9 февраля Азербайджан выберет свое новое законодательное собрание. Особое внимание общественности страны вызвало участие на выборах в 22-ом Насиминском втором избирательном округе известного ученого, первого вице-президента Всемирной ассоциации медицинского права эксперта ЮНЕСКО и Гаагского трибунала, автора 300 научных работ профессора, доктора наук Вюгара Мамедова. Накануне группа известных в мире азербайджанских ученых-правоведов представила в haqqin.az обращение, в котором призывает проголосовать избирателей за Вюгара Мамедова.

Профессор Мамедов является экспертом Международного Уголовного суда в Гааге, ряда других авторитетных международных правозащитных организаций, регулярно выступает с докладами в учебных и профессиональных учреждениях США, Китая, России, Индонезии, Пакистана, Турции, Литвы, Украины и других стран. Его знания и опыт очень пригодятся в Милли Меджлисе, где нужны юристы, а не торговцы и артисты».

Хаджи Мирага Джафаркулиев, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, государственный советник юстиции 3 класса (генерал-майор юстиции): « Считаю, что из всех известных кандидатур по 22-му Насиминскому избирательному округу более всех заслуживает быть депутатом доктор наук, профессор Хаджи Вюгар Мамедов. Я также хочу отметить, что он автор более 300 научных работ и законодательных предложений в области здравоохранения, борьбы с коррупцией, защиты прав человека, организатор ряда успешных национальных и международных проектов в сфере науки и образования.

Вюгар муаллим имеет два высших образования: юридическое и медицинское, доктор наук, автор многих научных работ и законодательных предложений по актуальным проблемам права и здравоохранения, был организатором ряда успешных национальных и международных проектов в сфере науки, образования и телевидения. Он избран первым вице-президентом Всемирной ассоциации медицинского права, является экспертом ЮНЕСКО, членом многих авторитетных международных правозащитных организаций, систематически приглашается в различные страны для чтения лекций в университетах и профессиональных учреждениях. Чем больше подобных людей будет в Милли Меджлисе, тем интенсивнее пойдут реформы руководства нашей Республики».

Знаю его лично как честного, законопослушного гражданина, доброго, отзывчивого человека, надежного товарища, отдавшего много сил и умения для блага Азербайджана.

Что касается кандидатов в депутаты по 22-му Насиминскому избирательному округу, то всем им желаю здоровья и успехов, однако мои симпатии на стороне профессора Вюгара Мамедова.

Более чем очевидно, что это связано с продолжением прогрессивных реформ в области государственного строительства, имеет цель дальнейшего развития демократии, законности и правопорядка.

Фируза Аббасова, доктор юридических наук, профессор, завкафедрой уголовного процесса БГУ, за заслуги в развитии юриспруденции награждена медалью «Терегги», эксперт Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики: « Полностью поддерживаю мудрое решение президента Азербайджана господина И.Г. Алиева о роспуске Милли Меджлиса и назначении внеочередных парламентских выборов.

Назим Джафарли, доктор юридических наук, профессор, замдиректора по науке Института права и прав человека НАНА, эксперт Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики: «Полностью поддерживаю стратегическое решение Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Гейдар оглы Алиева о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.

Уверен, что это послужит эффективному осуществлению реформ во всех сферах жизни нашей страны.

Среди кандидатов в депутаты по 22-му Насиминскому избирательному округу я однозначно поддерживаю доктора наук, профессор Вюгара Мамедова, которого знаю как высококвалифицированного юриста, известного ученого и организатора.

Вюгар Мамедов является автором большого количества законодательных предложений и научных разработок, что является главным в деятельности парламента.

Уверен, что став депутатом, он внесет весомый вклад в дальнейшее прогрессивное развитие Азербайджана».

Махаббат Демирчиева, доктор юридических наук, профессор, завкафедрой гражданского права юридического факультета Бакинского государственного университета: «Я лично знаю профессора Вюгара Мамедова как профессионального юриста и эксперта, всестороннего ученого и педагога, надежного товарища, порядочного и честного человека.

Вюгар Мамедов обладает академическими знаниями права и законотворчества, является системным организатором и руководителем, надежным исполнителем.

На его счету сотни научных трудов и законодательных предложений, успешно осуществленные международные проекты, чтение лекций в учебных заведениях многих стран мира, членство в авторитетных международных организациях.

Считаю, что если в нашем парламенте будет побольше таких людей как профессор Вюгар Мамедов, то от этого, в первую очередь, выиграют граждане Азербайджана».

Алыш Гасымов, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой трудового и экологического права Бакинского государственного университета: «Безальтернативно поддерживаю кандидатуру профессора Вугара Мамедова.Этот человек обладает знаниями, качествами и опытом, которые необходимы для деятельности парламентария. Уверен, что он с честью оправдает доверие избирателей».

Шахла Самедова, доктор юридических наук, профессор, завкафедрой уголовного права и криминологии Бакинского государственного университета, эксперт Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики: «Знаю профессора Вюгара Гурбан оглы Мамедова как высококвалифицированного специалиста, ученого, правоведа и педагога, всегда готового поделиться своим опытом и знаниями с людьми, оказать всестороннюю поддержку и помощь.

Считаю, что Вюгар Мамедов обладает всеми качествами, чтобы представлять своих избирателей в Милли Меджлисе. От этого всем будет только огромная польза».

Айдын Гасымов, доктор юридических наук, профессор, декан факультета экономики и права Национальной Академии авиации, генерал-майор юстиции: «Выбирать надо достойных, а не руководствоваться конъюнктурными соображениями. Это мое кредо на всю жизнь.

Поэтому я отдаю свой голос профессору Вюгару Мамедову, которого знаю как профессионала, квалифицированного юриста, ученого и педагога.

Вюгар Мамедов сделал для Азербайджана больше, чем многие несостоявшиеся депутаты вместе взятые».

Бахрам Заидов, доктор юридических наук, профессор кафедры права Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, эксперт Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики: «Жизненный путь, проделанная работа и достигнутые результаты позволяют утверждать, что профессор Вюгар Мамедов одним из первых достоин представлять граждан Азербайджана в Милли Меджлисе.

Его знания, опыт и человеческие качества нужны нашему народу и должны быть востребованы».

Габиль Гурбанов, доктор юридических наук, профессор, председатель профсоюзного комитета Национальной академии наук Азербайджана:

«Я являюсь избирателем по 22-му Насиминскому избирательному округу и без каких-либо сомнений отдам свой голос профессору Вюгару Мамедову. Я уверен в своем выборе, поскольку знаю Вюгара Мамедова как квалифицированного специалиста, ученого, педагога, честного и справедливого человека.

Профессор Вюгар Мамедов обладает всеми качествами, необходимыми для работы в парламенте».

Ильхам Рагимов, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Азербайджанской Республики, Президент Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона, председатель экспертного совета по правовым наукам Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики: «Я являюсь избирателем по 22-му Насиминскому избирательному округу и мой выбор однозначен и категоричен – профессор Вюгар Мамедов. Мое решение обусловлено следующими факторами.

Во-первых, я знаю Вюгара Мамедова как ученого, доктора наук, автора сотен научных трудов и законодательных предложений, организатора и исполнителя успешных национальных и международных проектов, члена авторитетных международных правозащитных организаций.

Профессор Вюгар Мамедов систематически приглашается для научных докладов в различные страны, что само по себе является показателем.

С моей точки зрения, именно в таких людях нуждается парламент, и Вюгар Мамедов полностью готов для законодательной деятельности.

Во-вторых, предвыборная платформа-программа Вюгара Мамедова, в отличие от других кандидатов, является созидательной, направлена на развитие Азербайджана и процветание всего его народа, а не на решение частных, местнических или партийных интересов.

Представляется, что если ход выборов не будет нарушен врагами нашего государства, то вскоре мы увидим Вюгара Мамедова в Милли Меджлисе».

Али Рзаев, доктор юридических наук, профессор, эксперт Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики, главный научный сотрудник НАНА: «Знаю Вюгара Мамедова как всесторонне образованного юриста, доктора наук, профессора, автора значительного количества весомых научных работ и законодательных предложений, организатора ряда успешных национальных и международных проектов, члена многих авторитетных международных правозащитных организаций.

Именно по инициативе и при организации Вюгара Мамедова в Баку на высоком уровне был проведен Всемирный конгресс медицинского права, в котором приняли участие более 300 специалистов из 60 стран мира. Результаты этого мероприятия еще больше повысили имидж нашего государства.

Считаю, что Вюгар Мамедов в полной степени владеет знаниями, опытом и качествами, необходимыми для деятельности в качестве депутата Милли Меджлиса».

Джаваншир Сулейманов, доктор юридических наук, профессор, завотделом Института права и прав человека НАНА, эксперт Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, эксперт Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики, президент Международной организации правовых исследований, гл. редактор журнала «Юридические науки и образование»: «Мой голос за профессора Вюгара Гурбан оглы Мамедова, поскольку именно такие люди знают проблемы народа и пути их разрешения, а потому они должны представительствовать в парламенте.

Послужной список Вюгара Мамедова, о котором говорили мои коллеги, позволяет утверждать, что он с честью и достойно будет представлять и защищать своих избирателей. Побольше бы таких депутатов и не понадобятся внеочередные выборы».