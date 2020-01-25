Во время следствия было установлено, что Сеидали Мамедов, войдя в преступный сговор с гражданином Ирана по имени Расул, проживающим в Тебризе, договорился о ввозе в Азербайджан психотропных препаратов. По заказу Мамедова этот Расул передал Габилю Абдуллаеву психотропные медикаменты, упакованные в коробки из-под лекарства «зипмет», и поручил доставить их заказчику.

Согласно обвинительному акту, в январе 2019 года на таможенном пропускном пункте «Билясувар» был задержан прибывший из Ирана Габиль Абдуллаев. В его ручной клади были обнаружены лекарственные препараты. Задержанный утверждал, что это лекарства от сахарного диабета, но в ходе проверки выяснилось, что это психотропные средства.

Не зная о том, что под видом лекарства от сахарного диабета ему вручили сильнодействующие психотропные препараты, Габиль Абдуллаев отправился в Азербайджан, но был задержан. В ходе оперативных мероприятий при получении от Абдуллаева психотропных средств Сеидали Мамедов также был задержан сотрудниками Государственного таможенного комитета. При обыске при нем, помимо 400 таблеток с психотропными веществами, был найден рецепт, написанный на фарси, и раствор метадона.

Бывший заместитель командира батальона капитан Сеидали Мамедов был уволен из рядов Вооруженных сил из-за смерти солдата. На этом проблемы бывшего офицера не закончились – у него тяжело заболел и после двух лет безуспешного лечения умер ребенок. После смерти ребенка у жены Мамедова начались психологические проблемы – она впала в тяжелую депрессию.

«Я водил ее по врачам, но безрезультатно. Один врач выписал ей такие препараты как «феназепам», «лирика», «циклодол». Они помогли моей жене. Но если раньше их можно было купить в аптеке, то потом они пропали», - заявил обвиняемый на суде.

По словам Мамедова, врач сказал ему, что нужные его жене лекарства он запросто найдет в Иране. И тогда бывший офицер отправился в Тебриз, где вместе со своим знакомым Расулом посетил тамошнего врача, который рекомендовал жене Мамедова принимать препарат «алпразолам». Последовав совету врача, Мамедов купил три упаковки этого лекарства и вернулся в Азербайджан.

Не имея возможности каждый раз ездить за лекарствами в Иран, Мамедов попросил Расула передавать ему лекарства с азербайджанцами, которые, побывав в Тебризе, будут возвращаться в Баку.

«Я звонил или писал Расулу. Он передавал нужные нам лекарства, а я потом их забирал. В последний раз я попросил его, кроме лекарств для моей жены, послать также препарат «зипмет» для моей страдающей диабетом сестры. Вскоре Расул сообщил, что послал лекарства с человеком по имени Габиль. Когда я забирал у этого Габиля в Cafe Park в Ясамальском районе, меня задержали сотрудники таможни», - сказал С.Мамедов.

«Я знаю, что провоз психотропных средств является преступлением. Но думаю, что, приобретя лекарства по рецепту, не нарушил никаких законов. В рецепте было указано 100 таблеток «алпразолама», и Расул, из-за того что таблеток много и чтобы не задержали на таможне, просто упаковал их в коробки от других лекарств. Он переслал много таблеток, потому что ему достаточно трудно всякий раз находить человека, который бы привозил мне лекарства», - заявил С.Мамедов.

Обвиняемый также признался, что употреблял героин и, чтобы избавиться от героиновой зависимости, и сам начал принимать «алпразолам».

Судебный процесс продолжается.